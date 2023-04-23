علي جمعة عبر قناة الناس: الشيخ محمد فريد السنديوني حفظ القرآن بعمر 10 سنوات

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الشيخ محمد فريد السنديوني، حفظ القرآن الكريم بعمر الـ 10 سنوات، بعد أن أرسله والده إلى الكتاب، على يد الشيخ الجليل والمحفظ المتقن والملم بأحكام التلاوة محمود أبوزيد.

علي جمعة: الكتاتيب قامت بدور مهم جدا في وجود دولة التلاوة بمصر

وأضاف «جمعة» في حوار ببرنامج «مصر دولة التلاوة» على قناة «الناس»، أن الكتاتيب قامت بدور مهم جدًا في وجود دولة التلاوة بمصر، كاشفًا عن أن التلاوة تعتمد بالأساس على الحفظ يتبعها التثبيت والتتبيت يليه الأحكام ثم القراءات.

علي جمعة: الشيخ صالح اليازرجي أعجب بتلاوة تلميذه محمد فريد السنديوني

ولفت الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى أن الشيخ محمد فريد السنديوني، درس القراءات على يد الشيخ صالح اليازرجي، وهو يعد من كبار رجال القراءات، مشيرًا إلى أن الشيخ صالح اليازرجي أعجب كثيرًا بتلميذه الشيخ محمد فريد السنديوني ودفعه إلى المزيد من الانتشار بالعقد الثاني من حياته.