علي جمعة عبر قناة الناس: الشيخ أحمد محمد عامر كان ملك القراءات

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، سبب تسمية الشيخ أحمد محمد عامر، بلقب «أسد القراء».

ملك القراءات والتلاوة

وقال جمعة خلال لقائه ببرنامج «مصر دولة التلاوة»، المذاع على قناة الناس، إن القارئ الشيخ أحمد محمد عامر كان يشبه الأسد، فكانت ملامحه بوجهه المنير مع لحيته تشبه الأسد ملك الغابة، لكنه كان ملك القراءات والتلاوة.

كما كشف الشيخ علي جمعة عن سبب تأخر التحاق الشيخ أحمد عامر بالإذاعة المصرية، قائلا: «تقدم عامر إلى امتحان اختيار القراء بإذاعة القرآن الكريم أمام لجنة من كبار عُلماء القراءات القرآنية، وكان ذلك عام 1959».

أثير موجات الإذاعة

وتابع: «ورغم نجاحه من أول مرة، إلا أن العدوان الثلاثي على مصر، وظروف الحرب تسببت في تعطيل أن يصدح صوته عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم حتى عام 1963، أي أنه تعطل 7 سنوات.. الشيخ أحمد محمد عامر له ختمة قرآنية مرتلة كاملة».