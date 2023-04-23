علي جمعة عبر قناة الناس: الشيخ محمد فريد السنديوني كان يلازم الموسيقار محمد عبد الوهاب

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الشيخ محمد فريد السنديوني، قام بالذهاب إلى القاهرة بعد أن حفظ القرآن الكريم بعمر الـ 10 سنوات، في بلدته بقليوب، واتصل بخبراء الموسيقى وأساتذة معهد الموسيقى، وبدأ دراسة الموسيقى في الثلاثين من عمره.

وأضاف «جمعة» في حوار ببرنامج «مصر دولة التلاوة» على قناة الناس، أن الشيخ محمد فريد السنديوني، كانت له زيارات وتعلمات من صديقه موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، كاشفًا عن أنه تعلم الموسيقى لكي يزيد من قدرته على تلاوة القرآن.

ملازمة الشيخ

ولفت الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى الشيخ محمد فريد السنديوني، كان يتمتع بصوت رائع وأذن موسيقية، وهو ما جعله ملازم لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، ابن سيدنا الشعراني والفنان محمد عبد المطلب، وبيرم التونسي في أول حياته.

تصوف الشاعر بيرم التونسي

وأشار «جمعة» إلى أن بيرم التونسي رجع إلى الله سبحانه وتعالى وتصوف وقام بفريضة الحج وكتب رائعته «مكة وفيها جبال النور» و«ناداني لبيته لحد باب بيته» ضمن كلمات أغنية القلب يعشق كل جميل التي قامت بغنائها كوكب الشرق أم كلثوم، لافتًا إلى مقولة أمير الشعراء أحمد شوقي، أخاف على العربية من بيرم، لأن كلامه كان سهلا.