مواني البحر الأحمر تكشف تفاصيل عمليات تداول البضائع في أيام العيد

تابع اللواء محمد عبدالرحيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، العمل بالمواني ، مشدداً على انتظام العمل وتشديد الإجراءات الأمنية بمواني الهيئة بالتنسيق مع شرطة تأمين وعلى متابعة إجراءات الأمن والسلامة للسفن الملاحية للتأكد من سلامتها وحفاظا على الركاب.

شملت حركة الواردات 200 طن بضائع

وأعلن المركز الإعلامي، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 12 سفينة وتم تداول 3000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 347 شاحنة و28 سيارة حيث شملت حركة الواردات 200 طن بضائع، 219 شاحنة و27 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 2800 طن بضائع، 128 شاحنة و1 سيارة.

347 شاحنة بميناء نويبع

ويستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال السفن الثلاث «ايلة، بريدج، وسينا»، كما تم تداول 3000 طن بضائع و347 شاحنة بميناء نويبع حيث يشهد الميناء منذ الأمس رحلات مكوكية «وصول وسفر» لنفس السفن الثلاث التي يستقبلها الميناء اليوم.

وغادر ميناء السويس السفينة «النوي اكسبريس»، فارغة متجهة إلى جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 620 راكب بموانيها.