عصابة «كوم أمبو» قتلت مندوبًا وصديقه بوابل من الأعيرة النارية في «5 ثواني»

على يد كوم أمبو

كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل جريمة الثواني الخمس في أسوان، حيث قُتل شابين على يد عصابة «كوم أمبو»، أثناءء سيرهما على الطريق وتبين أن الضحيتين هما مندوب مبيعات وصديقه كانا يستقلان سيارة شركة يعملان فيها وخلال سيرهما على الطريق تعرضا للهجوم من تشكيل عصابي مكون من 4 أفراد أمطروهما وابل من الأعيرة النارية من بندقية آلية وفروا هاربين.

الكاميرات وثقت جريمة عصابة كوم أمبو

تلك الجريمة حدثت منتصف شهر أبريل الجاري لكن أجهزة الأمن تمكنت من كشف ملابسات الجريمة وألقت القبض على المتهمين بعد أن تلقى مركز شرطة كوم أمبو في مديرية أمن أسوان بلاغا بالعثور على جثتي شابين وعثر بطيات ملابس أحدهما على طبنجة وخزينة وعدد من الطلقات لذات العيار خاصة بشركته، وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسوان أسفرت جهوده من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص وهم عصابة «كوم أمبو».

عصابة كوم أمبو تعترف بتفاصيل جريمة قتل شابين

أعترف المتهمون خلال جلسة تحقيق جديدة بتفاصيل الجريمة بقصد سرقة السيارة التي كان يستقلها المجني عليهما وأنهم اعترضوا طريق المجني عليهما حال استقلالهما السيارة وأطلق أحدهم وابل امن الأعيرة النارية تجاههما فأحدث إصابتهما التي أودت بحياتهما واستولوا على السيارة ولاذوا بالفرار.

وأرشد المتهمون عن السيارة المستولى عليها والسلاح المستخدم في الواقعة «بندقية آلية وخزينة وعدد من الطلقات لذات العيار»، وعقب انتهاء التحقيق جددت النيابة العامة حبس المتهمين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

عقوبة مقتل مندوب مبيعات وصديقه وسرقة سيارتهما

وشرح الخبير القانوني سمير عبد العظيم المحامي بالنقض تفاصيل جريمة مقتل شابين وسرقة سيارتهما على طريق كوم أمبو موضحًا :«تقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى.

وأضاف «عبد العظيم»، أن علة التشديد هنا ترجع إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة».