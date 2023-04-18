إحالة تشكيل عصابي إلى «الجنايات» لانتحالهم صفة رجال شرطة في حلوان

قررت نيابة حلوان، إحالة تشكيل عصابي إلى المحاكمة الجنائية، لاتهمامهم بانتحال صفة ضباط شرطة، وسرقة متعلقات من داخل شقة مملوكة لتاجر موبايلات مقيم بمدينة حلوان، كما قررت النيابة استمرار حبسهم على ذمة التحقيقات.

استيلاء التشكيل العصابي على مبلغ مالي

وكشفت التحقيقات، أن «طلعت ع م» 49 سنة، توجه إلى قسم شرطة حلوان، وقال إنّ زوجته فوجئت بقيام 4 أشخاص بكسر باب الشقة، والدخول إلى الشقة الكائنة بوسط مدينة حلوان بإدعاء أنهم رجال شرطة، وقاموا بتفتيش الشقة، واستولوا على مبلغ مالي ومشغولات ذهبية وهواتف محمولة، وأمكن تحديد شخصية مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم «محمد.ق.أ» 39 سنة عاطل له معلومات جنائية، و«أحمد.م.ف» يبلغ من العمر 40 سنة مسجل خطر، و«عمرو.ط.ح» يبلغ من العمر 35 سنة، و«رمضان.ح.م» يبلغ من العمر 24 سنة، و«سامح.أ.ه» يبلغ من العمر41 سنة سائق.

القبض على المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال وحدة مباحث قسم شرطة حلوان من ضبط المتهمين، وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين، ومسدس صوت، وسلاح ناري، وجهاز لاسلكي، وأسلحة بيضاء، والسيارة المستخدمة فى الواقعة.

واعترفوا بارتكاب الواقعة، وقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في السرقات باسلوب انتحال صفة رجال شرطة مستخدمين الادوات المضبوطة بحوزتهم وارشدوا عن المسروقات