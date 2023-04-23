انطلاق موسم توريد القمح المحلي في بني سويف

بدأت صوامع سدس لتخزين الأقماح بمركز ببا، جنوب بني سويف، استلام المحصول المحلي لموسم 2023 من المزارعين، اليوم الأحد، ولمدة 3 أشهر، وذلك من خلال لجنة تم تشكيلها لاستلام محصول القمح من الساعة الـ 8 صباحاً يوميًا.

وأعلن دسوقي إبراهيم نائب مدير صوامع سدس في محافظة بني سويف، والتي تسع لاستقبال وتخزين 60 ألف طن قمح، البدء في استلام القمح المصري من المزارعين، بعد استعدادات مكثفة لموسم حصاد القمح 2023.

تخزين 60 ألف طن

وقال «إبراهيم»: «انطلق موسم توريد القمح واستقباله في صوامع سدس، اليوم، داخل 12 خلية تخزين سعة الواحدة منها 5 آلاف طن قمح، والتي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرانس في عام 2017، حيث تعمل وفق أعلى المعايير العالمية لتخزين الأقماح بأحدث أجهزة عالمية في نظام التكنولوجيا».

1500 جنيه سعر توريد أردب القمح

وتابع: «الدولة المصرية تقف كتفا في كتف مع المزارعين، حيث جرى رفع سعر استلام أردب القمح إلى 1500 جنيه لأردب القمح درجة نقاوة 23.5، و1450 جنيها لأردب القمح درجة نقاوة 23».

تحديد درجة النقاوة بعد الفرز

وأوضح: «جاهزون لاستقبال القمح، حيث يتم فرزه وتحديد درجة نقاوته بواسطة لجنة مشكلة مسبقًا، تضم في عضويتها التموين وسلامة الغذاء والزراعة وغيرها من الجهات المختصة، حيث يتم فرز القمح أعلى السيارة ثم اختبار درجة الرطوبة ومنه لتفريغ القمح في نقرة الصومعة وبعدها يتم دخول السيارة إلى الميزان أيضاً».