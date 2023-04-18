محافظ الشرقية يعلن بدء موسم توريد وحصاد القمح.. الضوابط والشروط

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدء موسم توريد وحصاد القمح لعام 2033 إلى صوامع وشون المحافظة، حيث تم اليوم توريد 350 طن و475 كيلو قمح لـ 7 مواقع مختلفة.

مراعاة الضوابط والشروط التخزينية للقمح

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة مراعاة الضوابط والشروط التخزينية حفاظاً على الكميات الموردة من الأقماح.

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين أن الأقماح المحلية لموسم 2023 تم توريدها إلى 7 من واقع 59 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية (القرين - الصالحية الجديدة- الحسينية - صان الحجر - أولاد صقر- الحسينية - أبو حماد) تابعة (الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين- الشركة العامه للصوامع والتخزين - شركة المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - البنك الزراعي المصري.

ضوابط عند استلام القمح

أشارت وكيلة وزارة التموين إلى ضرورة مراعاة الضوابط أثناء عملية التوريد كالآتي :

- استلام الأقماح بالصوامع والشون والبناكر والشون الأسمنتية والأسفلتية المطابقة لشروط التخزين.

- عدم تخزين أي أقماح محلية في الشون الترابية.

- التأكد من خلو المواقع التخزينية من أي أقماح محلية قديمة أو مستوردة ويتم تخزين الأقماح على عروق خشبية أو طبالي ويتم تغطيتها بالمشمعات والأغطية.

- تطهير الصوامع والبناكر من آثار محصول الموسم السابق مع توافر وسائل الحماية الأولية لمكافحة الحرائق بالشون.

وفي سياق متصل أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ 21000 فدان حتي الآن علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت 380061 فدان، لافتاً إلي ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد، موكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.