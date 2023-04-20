محافظ المنوفية يتابع بدء أعمال توريد القمح بصوامع قويسنا

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بدء أعمال التوريد لموسم حصاد محصول القمح بصوامع قويسنا الحقلية بسعة تخزينة 5 آلاف طن بطريق مصر - إسكندرية الزراعي، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل وجاهزية الصوامع ومتابعة الإجراءات والآليات المتبعة لتحقيق المستهدف لهذا العام، كونه محصول استراتيجي وأمن قومي مهم، رافقه اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة، المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، سامي سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا.

المتابعة الدورية لكافة الصوامع على مستوى محافظة المنوفية

وخلال تفقده، وجه المحافظ، السكرتير العام المساعد بمتابعة اللجان المشكلة للمرور الدوري لكافة الصوامع بنطاق المحافظة، والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والهناجر ومراعاتها لكافة الاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين، مؤكداً أنه لن يسمح بأى تهاون أو تقصير في موسم التوريد ومتابعات ميدانية لعمليات توريد الأقماح للوقوف على مدى الانضباط والتيسير على المزارعين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

صوامع المنوفية جاهزه لموسم توريد القمح

وأوضح وكيل وزارة التموين بالمنوفية، أنّ إجمالي المساحات المنزرعة بالقمح لهذا العام بلغت 99 ألفًا و690 فدانًا و11 قيراطًا بنطاق المحافظة، وتم تجهيز 15 موقعًا لتخزين الأقماح المحلية لهذا الموسم شملت صوامع وشون وهناجر بسعة تخزينية تزيد عن 192 ألف طن تتنوع ما بين 8 شون هناجر تابعة للبنك الزراعي المصري تستخدم كمراكز تجميع، و2 صومعة معدنية لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، وكذا 2 صومعة تخزين قطاع خاص، وعدد 3 صوامع تابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين.

وشدد محافظ المنوفية على مديريات التموين والزراعة، بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات استلام محصول القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة على مستوى المحافظة، وتذليل العقبات التي تواجه اللجان وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة مع إعداد تقرير يومي بالكميات التي يتم توريدها، مؤكداً أنّ الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بمحصول القمح ولا تدخر جهداً في تقديم الدعم اللازم للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.