موعد عودة الدراسة في الجامعات بعد إجازة العيد.. مصدر بـ«التعليم العالي» يوضح

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، أن موعد عودة الدراسة في الجامعات ستكون بعد انتهاء إجازة العيد، إذ ينتظم العمل في مختلف القطاعات العلمية والبحثية والخدمية بدءا من الأربعاء المقبل، وفقا للضوابط والقرارات التي وضعها الأعلى للجامعات، وإلغاء كل الاستثناءات الخاصة بمواعيد العمل التي جرى إقرارها خلال شهر رمضان، إذ ستكون الدراسة يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 6 مساء، نقلا عن مصادر بوزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

عودة الدراسة في الجامعات بعد إجازة العيد

وأكد الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن مواعيد الدراسة و العمل بمختلف الكليات بعد اجازة عيد الفطر المبارك 2023 ستكون من الساعة 9 صباحا و حتى الساعة 4:30 عصرا.

وأضاف الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، انتظام العمل بمختلف الكليات بعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2023 الأربعاء المقبل.

وأشار عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، إلى أن موعد عودة الدراسة في الجامعات بعد إجازة العيد سيكون من الساعة 8 صباحا و حتى الـ4 عصرا ووفقاً للوائح ونظم العمل لكل كلية.

متابعة انتظام العمل بمختلف الكليات للعام الجامعي الجاري

وفي السياق ذاته، يعقد الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي وبحضور رؤساء الجامعات والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس، والدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الأحد المقبل الاجتماع الدوري للمجلس لمتابعة انتظام العمل بمختلف الكليات للعام الجامعي الجاري، والتأكيد على الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس ومتابعة الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 بمختلف الكليات، فضلاً عن مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعليم الجامعي.