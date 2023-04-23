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«الإنتاج الحربي» تطلق فيديو جديدا لتوعية العاملين بأهمية ترشيد الاستهلاك

كتب:

محمد مجدي
11:13 ص | الأحد 23 أبريل 2023
محمد بكر مستشار وزير الإنتاج الحربي

محمد بكر مستشار وزير الإنتاج الحربي

أطلقت وزارة الإنتاج الحربي، الفيديو الرابع من سلسة فيديوهات حملة «مصنعك بيتك»، التي ينفذها المكتب الإعلامي بالوزارة لتسليط الضوء على التداعيات غير الإيجابية لعدد من الممارسات سواء على العامل نفسه أو مصنعه.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بإعداد حملة توعية للعاملين بالإنتاج الحربي.

وقال محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الفيديو الرابع من مبادرة «مصنعك بيتك» يتضمن مشاهد تمثيلية تعكس التأثيرات السلبية لعدم ترشيد استهلاك الموارد، وتقوم الرسالة الأساسية لهذا الفيديو على ضرورة حُسن إدارة الموارد بمحل العمل وتجنب الإهدار والإسراف للمياه والطاقة وغيرها من الموارد، لافتًا إلى أن ترشيد الاستهلاك لا يترسخ إلا بالتوعية المتكررة حتى تصبح نوعًا من العادة ونمطًا للحياة.

وأكد «بكر» أن حملة «مصنعك بيتك» تقوم على فكرة أساسية وهي أن المصنع هو بيت العامل الثاني، وأن البيت والمصنع والوطن كلها أركان تتكامل معًا لدعم مسيرة الإنتاج والتنمية.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.