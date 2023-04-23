تشييع جثمان شاب لقي مصرعه في حادث مروري بالمنوفية

شيع أهالي مدينة تلا بمحافظة المنوفية، الشاب محمد تامر توفى إثر حادث تصادم مروع على طريق «كفر الشيخ سليم- تلا»، وسط حالة من الحزن الشديد.

تفاصيل مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث بالمنوفية

تعود تفاصيل الواقعة، إلي استقبال مستشفى تلا المركزي، 4 مصابين في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة نقل ثقيل بدائرة مركز تلا، حيث تم تقديم الرعاية اللازمة للمصابين، بينما توفى أحد الشباب الأربعة، وخرج باقي المصابين بعد تلقي الرعاية الصحية اللازمة من قبل الأطقم الطبية.

خروج المصابين الثلاثة من المستشفى بعد تلقي العلاج

وقال مصدر في مستشفى تلا المركزي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الشاب لقي مصرعه بعد محاولات مكثفة لإنقاذ حياته ودخل العناية المركزة وتوفي بعدها مباشرة، كما أصيب في الحادث كلا من «م.ي.ه» 18 سنة، و«س.م.ا» 18 عاما، و«م.ك.و» 18 سنة، وخرجوا من المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم.

كان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بمصرع شاب وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم علي طريق كفر الشيخ سليم تلا بدائرة المركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.