محافظ المنوفية: إزالة فورية لكل حالات التعديات على الأراضي الزراعية

تواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن وقرى المحافظة جهودها في شن الحملات المكبرة لإزالة التعديات المخالفة وذلك بالتعاون التام مع مسئولي الإدارات الزراعية والجهات الأمنية.

يأتي هذا في ضوء تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بإسترداد أراضى الدولة والتصدى بكل حزم لكافة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء بدون ترخيص خلال اجازة عيد الفطر المبارك والإزالة الفورية فى المهد حفاظا على حقوق الدولة وفرض سيادة القانون.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المنوفية خلال العيد

تم تنفيذ الإزالة الفورية لحالتين تعد بنواحي مركز أشمون أحدهما بقرية جريس عبارة عن بناء مخالف بمساحة 60 م والأخرى بقرية شطانوف عبارة عن حصيرة خرسانية على مساحة 212 م.

وفي مركز تلا تم إزالة حالتين تعد بمساحة إجمالية 470 م الأولى عبارة عن سقف خرساني مخالف لشروط الترميم، والثانية حالة بناء قواعد خرسانية بدون الحصول على التراخيص من الجهات المعنية، كما تم الإزالة الفورية بحوض الهيش بناحية شنوان بمركز شبين الكوم لحالة تعد عبارة عن أساسات طولية وعرضية بالطوب الأحمر والأسمنت بمساحة 50م وتمت الإزالة على نفقة المواطن.

حملات إزالة خلال العيد في مراكز المنوفية

كما تم إزالة حالة أخرى بقرية شبرا قبالة بمركز قويسنا على مساحة 100م واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وكذا إزالة فى المهد لتعدى بالشروع في صب خرسانة مسلحة بمدينة سرس الليان بمساحة 400 م بدون تراخيص.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق التام مع مديرية الزراعة والمتابعة واليقظة التامة لأية حالات تعد يتم رصدها وتنفيذ الإزلات الفورية لأي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف البناء المخالف في المهد حفاظا على الرقعة الزراعية.