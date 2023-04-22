ضبط متهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها في المنوفية

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزي الأسلحة والذخائر غير المرخصة، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية محلية الصنع دون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام وبالاشتراك مع مديرية أمن المنوفية، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته طبنجة و3 طبنجات معدلة وعدد من الطلقات النارية و6 خزينة وأجزاء وأدوات التصنيع ومبلغ مالي وهاتف محمول.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها وقيامه بإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية دون ترخيص بمسكنه والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.