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القوات المسلحة: ننسق لتأمين عودة عناصرنا من السودان  

كتب:

محمد مجدي
10:04 م | الأربعاء 19 أبريل 2023
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

أكدت القوات المسلحة المصرية بأنها تجري جميع التنسيقات مع جهات الاختصاص المختلفة بدولة السودان الشقيقة، لتأمين عودة كافة عناصر القوات المسلحة المصرية بسلام إلى أرض الوطن، وسيتم إصدار بيان لاحق يحوي كافة التفاصيل.

يأتي ذلك في إطار تناول العديد من وسائل الإعلام المختلفة لبيانات بشأن عودة عناصر من القوات المسلحة المصرية المشتركة في التدريب المشترك مع القوات السودانية، طبقا للبروتوكول الموقع بين الدولتين.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.