القوات المسلحة: ننسق لتأمين عودة عناصرنا من السودان  

أكدت القوات المسلحة المصرية بأنها تجري جميع التنسيقات مع جهات الاختصاص المختلفة بدولة السودان الشقيقة، لتأمين عودة كافة عناصر القوات المسلحة المصرية بسلام إلى أرض الوطن، وسيتم إصدار بيان لاحق يحوي كافة التفاصيل.

يأتي ذلك في إطار تناول العديد من وسائل الإعلام المختلفة لبيانات بشأن عودة عناصر من القوات المسلحة المصرية المشتركة في التدريب المشترك مع القوات السودانية، طبقا للبروتوكول الموقع بين الدولتين.