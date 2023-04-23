محافظ المنوفية: تحرير 164 محضرا تموينيا للمخالفين في ثالث أيام العيد

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إنه اليوم تحرير 164 محضرًا تموينيًا متنوعًا ما بين 115 مخالفة للمخابز للتلاعب في وزن رغيف الخبز، وعدم مطابقته للمواصفات و49 محضرًا للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وذلك في حملات تموينية ثالث أيام العيد.

ضبط 300 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة بالمنوفية

وأضاف «أبوليمون» أنه تم ضبط 300 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وعدد 3 شيكارة دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز البلدية بهدف التربح، جاء ذلك خلال الحملات التفتيشية المكبرة التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع الغذائية والأساسية وضبط منظومة الأسعار والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية.

أهم القضايا التموينية

وقال المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين، أن من أهم القضايا التموينية التي تم ضبطها خلال الحملة التفتيشية، تحرير محضرين جنح بمنوف ضد أصحاب محلات جزارة لقيامهم بالذبح خارج السلخانة وضبط 175 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير محضرين جنح بناحية بندر تلا ضد أصحاب ثلاجة لحفظ اللحوم لحيازتهم كمية قدرها 106 كجم لحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب مخبز بلدي بناحية سهواج بأشمون لتجميعه 3 شيكارة دقيق بلدي مدعم بقصد إعادة بيعه بالسوق السوداء والاستيلاء على الدعم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين ومنع استغلالهم وحمايتهم ضد أي تلاعب.

وأكد محافظ المنوفية على استمرار مرور لجان المتابعة على كافة الأسواق والمحال العامة وبالتنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من جودة المنتجات المعروضة ومراجعة الأسعار وإحكام الرقابة على السلع ، مشيراً أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.