محافظ المنوفية يوزع ورد وكعك على المواطنين احتفالا بعيد الفطر

شارك اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جموع المواطنين احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك، ووزع الورود والحلوى وكعك العيد على الكبار والأطفال في الشوارع، عقب أداء شعائر صلاة العيد بمسجد الرؤوف الرحيم، كما استقبل عددًا من الأسر وذويهم بمكتبه.

احتفال محافظ المنوفية مع الأطفال بعيد الفطر المبارك

ووسط أجواء تسودها الفرحة والسرور، حرص محافظ المنوفية على تقديم خالص تهانيه القلبية للأهالي والأطفال والتقاط الصور التذكارية معهم بمناسبة عيد الفطر، داعياً المولى عز وجل أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات ومتمنيا لمصرنا الحبيبة المزيد من التقدم والازدهار تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

صلاة العيد في مدينة تلا بحضور الآلاف من المواطنين

وفي مدينة تلا، أدى الآلاف من الأهالي صلاة عيد الفطر المبارك في الساحة الشعبية وسط أجواء احتفالية مميزه وحضور كبير من المسؤولين ورجال وزارة الأوقاف، وأقام الصلاة الشيخ ياسر غانم مدير إدارة أوقاف تلا، وبحضور بسيوني عيد رئيس مدينة تلا.