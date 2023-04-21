محافظ المنوفية يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الرؤوف الرحيم

أدى صباح اليوم الجمعة، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الرؤوف الرحيم بشبين الكوم، رافقه الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، ومحمد موسى نائب المحافظ واللواء حازم عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية واللواء حاتم شوقي رئيس جهاز الأمن الوطني والعميد أحمد عبدالله وكيل الجهاز، واللواء عماد يوسف سكرتير عام المحافظة، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

صلاة عيد الفطر المبارك في المنوفية

ألقى خطبة العيد، فضيلة الشيخ كمال عبد الرازق مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، التي تناول فيها الحديث عن فضل أيام العيد وبركة تلك الأيام بعد شهر الصيام، وأهمية توحيد الصف وصلة الأرحام والتواصل في الطاعات عقب شهر رمضان، مهنئا جموع المصلين بعيد الفطر المبارك، وداعيًا الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام والعبادات التي تقرب بها المسلمون إلى الله عز وجل طيلة أيام الشهر المبارك، مشيرًا إلى ضرورة اغتنام مثل هذه المناسبات والأعياد في توطيد مفاهيم الترابط والتكافل ونشر المحبة والتسامح التي يدعو إليها الدين الإسلامي.

محافظ المنوفية يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك

ومن جهته، قدم محافظ المنوفية التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولجميع أهالي وأبناء المحافظة، معربًا عن سعادته بالتراحم والمودة بين المواطنين، وتجمعهم من أجل إعلاء كلمة واحدة وإقامة شعيرة مباركة، متمنيًا من المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام على أمتنا الإسلامية ومصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

وسادت الشوارع والميادين بمدن ومراكز وقرى المحافظة، حالة من البهجة والسرور احتفالًا بعيد الفطر المبارك.