«مصر الخير» تحتفل بتخريج أول دفعة من المتدربين على تشغيل أنظمة الري الحديثة

احتفلت مؤسسة «مصر الخير» أمس مع كلية الزراعة جامعة المنوفية، بتخريج أول دفعة من أعمال الدورة التدريبية، التي أقامتها لتدريب الشباب على تشغيل وصيانة أنظمة الري الحديثة.

تمكين الشباب وخلق فرص عمل مناسبة

وتهدف الدورة التدريبية الأولى التي أقامتها مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع جامعة المنوفية وشركة طنطا موتورز، إلى تمكين الشباب المصري لإيجاد فرص عمل مناسبة تمكنه من المشاركة الفعالة في بناء الدولة الحديثة.

وقال الدكتور صابر حسن، رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، إن الشباب سعداء للغاية بتوفير هذه الدورة لهم، كونها تمكنهم من الحصول على فرصة عمل جديدة في هذا المجال، مشيراً إلى أنه سيبذل قصارى جهده خلال الفترة المقبلة لتوفير فرص عمل لهم في إطار الدورة التدريبية التي حصلوا عليها.

بناء قدرات الشباب في مجالات فنية

وأضاف صابر، أن مؤسسة مصر الخير تولى مشروعات التدريب والتشغيل أهمية قصوى، نظراً لأنها تركز على بناء قدرات الشباب في مجالات فنية مختلفة بما يتيح لهم فرص عمل متنوعة داخل مصر وخارجها، ويرفع من مستويات المهارة المهنية في سوق العمل المحلى بما يعود بالنفع على خطط التنمية القومية.

وأكد الدكتور أيمن حافظ عيسى، عميد كلية الزراعية جامعة المنوفية، أن الدورة التدريبية هي الأولى من سلسلة دورات تدريبية تقدم للشباب الباحثين عن عمل في مجال الزراعة، وتشمل مناحي متعددة من أنظمة الزراعة والميكنة الحديثة، وأنظمة الري المتقدم، بالإضافة إلى دورات تدريبية عملية في مجال صيانة الجرارات الحديثة والميكنة الزراعية، لافتاً إلى أن مثل هذه الدورات مهمة في ظل توجه الدولة الوطني نحو الاستثمار الزراعي.

وأشار المهندس أحمد فراج، مدير المشروع إلى أهمية تشجيع الشباب على الالتحاق بهذه الدورات التي توفرها مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع جامعة المنوفية، وذلك لتوافر فرص عمل جيدة في مجالات الزراعة بسوق العمل المصري والعربي، وذلك مع قيام الدولة بالعمل على توسيع الرقعة الزراعية من خلال عدة مشروعات قومية ومنها الريف المصري، كل هذه المشروعات تحتاج الى الألاف من الأيدي العاملة الماهرة والمدربة.