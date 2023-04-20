«مصر الخير» تنظم حفل إفطار جماعي لـ150 طفلا يتيما في سوهاج

نظمت مؤسسة مصر الخير، حفل إفطار جماعي في نادي المحليات بمحافظة سوهاج، بحضور 150 طفلا يتيما، في إطار الاحتفال بيوم اليتيم.

وحضر الحفل عددا من الشخصيات، بينهم اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، ومحسن المقاول، مدير مؤسسة مصر الخير في سوهاج، ورأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وقدّم مدير مؤسسة مصر الخير في سوهاج، شكره للواء طارق الفقى، على دعمه الدائم لجميع أنشطة وفعاليات المؤسسات الخيرية والمجتمع المدني في سوهاج، مشيدا بالتعاون البناء الذي يجمع مؤسسة مصر الخير ومحافظة سوهاج في خدمة المواطنين.

إدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال

يأتي هذا الحفل، ضمن سلسلة فعاليات تقوم بها مؤسسة مصر الخير لإدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال الأيتام في مختلف أنحاء الجمهورية.