كروت «كسوة ملابس العيد» من «مصر الخير» ترسم البهجة على وجوه الأطفال

تواصل مؤسسة «مصر الخير»، جهودها لرسم الفرحة على وجوه الأطفال خلال عيد الفطر المبارك من خلال «كروت فرحة العيد»، للأسر المستحقة بجميع محافظات الجمهورية.

كارت ملابس العيد

وقال المهندس أحمد علي المدير التنفيذي لبرامج مؤسسة مصر الخير، إنه بموجب كارت ملابس العيد تحصل الأسرة المستحقة على ملابس بقيمة الكارت لكل طفل، مؤكدا أن كارت ملابس العيد أصبح من أهم بنود حملة إفطار صائم على مدار سنوات تنظيم الحملة والذي تم تطبيقه منذ عدة أعوام.

استفادة 5000 طفل

وأشار المهندس أحمد علي، إلى أن المستهدف هذا العام استفادة 5000 طفل بواقع من 2000 إلى 3000 أسرة وفقا لعدد الأطفال بكل أسرة.

وأضاف المدير التنفيذي لبرامج مؤسسة مصر الخير: «هدفنا إدخال فرحة العيد على أسر المستحقين وأطفالهم لتخفيف العبء على رب الأسرة المستحقة المطالب بشراء ملابس العيد لأبنائه بمساعدته بكروت ملابس العيد»، لافتا إلى أن كل طفل من أطفال الأسرة يحصل على كارت لملابس العيد، حيث يتم توزيع الكروت وفقا لعدد أطفال الأسرة المستحقة.

وأشار إلى أن المؤسسة لا تستهدف عدد معين، فوفقا لحجم التبرعات التي ستأتي لهذا البند، ستدفع بمزيد من الكروت للمستحقين في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح أن مؤسسة مصر الخير تعاقدت مع العديد سلاسل المحال الكبرى والمتنوعة والمنتشرة في جميع المحافظات، منوها بأن التنوع في المحال يساعد على عدم التكدس، لإتاحة أكثر من محل أمام المستحقين لاختيار احتياجاتهم التي تلائم كافة الأذواق من خلال تقديم الكروت للمحل للحصول على الملابس المختارة.