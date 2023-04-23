«آثار الإسكندرية»: قلعة قايتباي استقبلت 5 آلاف زائر في عيد الفطر

قال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، إن قلعة قايتباي استقبلت 5 آلاف زائر خلال اليومين الأولين من عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش تفقده لعدد من المناطق الاثرية بالإسكندرية بمرافقة المهندسة نهي خليفة رئيس حي الجمرك حيث تم تفقد قلعة قايتباي والاطمئنان على سير الزيارة وجاهزية القلعة لاستقبال زائريها خلال عيد الفطر وبحضور محمد عز المشرف علي قلعة قايتباي.

تطوير قلعة قايتباي

وأوضح أن قلعة قايتباي تحظي باهتمام كبير من وزارة السياحة والآثار كونها من اهم المناطق الاثرية بالمحافظة وان القلعة التي تزيد مساحتها عن أربعة فدان ونصف شهدت على مدار الشهور الماضية اعمال صيانة ورفع كافة وتطوير في أجزاء كبيرة منها وزودت القلعة بمنظومة تذاكر الكترونية وعدد كبير من اللوحات الارشادية والمعلوماتية تحتوي علي اور كود كما تم تجديد كافة الاسوار الحديدية التأمينية للزائرين اعلي السور الخارجي الشمالي للقلعة وتم تزويد القلعة بكراسي حدائق لاستراحة الزائرين و تنسيق حدائق القلعة والمسطحات الخضراء وتقليم الأشجار والنخيل وعمل مسارات لذوي الهمم لتيسير السياحة الميسرة كما تم عمل صيانة لأحجار القلعة الاثرية في أجزاء كبيرة من القلعة بمعرفة اخصائيين إدارة الترميم الدقيق بالإسكندرية، وحرصت إدارة القلعة خلال الاستعدادات لاستقبال الزائرين بالعيد ان تكون أماكن الصيانة والاحجار المستخدمة بالترميم و السقالات لا تعيق مسار الزيارة.

وأكد متولي أن أعمال التطوير والصيانة ورفع الكفاءة سوف تستأنف عقب انتهاء العيد مباشرة.

تفقد المناطق الأثرية في حي الجمرك

في سياق متصل تفقدا عدد من المناطق الاثرية في نطاق الحي بدأت بتفقد لمحكمة سراي الحقانية بميدان المنشية والتي قام حي الجمرك بإزالة كافة اشكال التعدي والباعة الجائلين من محيط المحكمة كما تم تطهير الرصيف امام مبني المحكمة الاثري كما تم تفقد منطقة اثار كوم الناضورة بشارع بحري بك باللبان والاطمئنان علي المنظومة الأمنية واعمال التامين وانتهت الجولة بتفقد صهريج بن بطوطة الاثري بشارع الكوبري القديم حيث قام حي الجمرك بتجديد الرصيف المحيط بالصهريج.