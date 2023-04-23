عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: جار مراجعة الأسماء المشاركة في الجلسات

قال طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه جرى الانتهاء من وضع الأسماء المشاركة في جلسات الحوار الوطني المرتقبة بنسبة كبيرة، موضحا أن القائمة تضم مجموعة كبيرة من الخبراء والتنفيذيين والشخصيات العامة، وذلك استعدادا لانطلاق جلسات الحوار في 3 مايو المقبل كما جرى الإعلان سابقا.

الانتهاء من قائمة المشاركين

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه يجرى الآن مراجعة الأسماء المشاركة في جلسات الحوار ووضع اللمسات النهائية، موضحا أن مجلس الأمناء يستعد للجلسات في 3 مايو كما هو معلن، على أن تكون جلسات الحوار بالتوازي، وستنعقد على مدار 3 أيام في الأسبوع، يناقش في كل يوم محور من المحاور الرئيسية الثلاث.

شكل جلسات الحوار الوطني

وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إلى أن وضع الجلسات بهذه الطريقة تهدف إلى مناقشة الموضوعات الخاصة باللجان الفرعية في كل محور بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية ترفع لرئيس الجمهورية، حتى يقرر بعدها الطريق التي ستسير فيه إما بالشكل التشريعي أو التنفيذي.

وكان أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، في بيان له، موافقته بالإجماع على بدء جلساته 3 مايو المقبل، وذلك عقب انتهاء شهر رمضان المبارك، والأعياد الرسمية « تحرير سيناء- القيامة المجيد- الفطر- العمال».