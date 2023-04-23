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السيطرة على حريق بمعرض أدوات كهربائية بأسيوط «صور»

كتب:

حسن عبد النعيم
02:20 م | الأحد 23 أبريل 2023
حريق معرض أجهزة كهربائية بأسيوط

حريق معرض أجهزة كهربائية بأسيوط

اندلع حريق اليوم الأحد، بإحدى معارض الأدوات الكهربائية بأبراج التوحيد بمنطقة السادات بحي غرب محافظة أسيوط.

بلاغ باندلاع حريق 

كان اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم أول، يفيد ورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق بإحدى معارض الأدوات الكهربائية بأبراج التوحيد بشارع السادات  بحي غرب محافظة أسيوط وفشل الأهالي في السيطرة على الحريق.

انتقل على الفور لموقع البلاغ؛ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بقسم أول وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، وبالفحص والمعاينة تبين اندلاع حريق بمعرض كنوز للأجهزة الكهربائية بأبراج التوحيد بشارع السادات ، بحي غرب محافظة أسيوط، وتمكنت قوات الإطفاء وقوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية أو خسائر في الأرواح.

أسفر الحريق عن احتراق بعض محتويات المعرض، وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.

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