محافظ أسيوط يوجه بسرعة إصلاح كسر مفاجئ في خط طرد صرف صحي بمحطة أبنوب

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بسرعة إصلاح كسر خط طرد محطة صرف صحى أبنوب والفتح، بمدخل قرية عرب مطير، والتابع للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأعلن المحافظ تكليف شركة المقاولون العرب لإصلاح الكسر بمساعدة معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لسرعة إنجاز الأعمال والدفع بسيارات مياه نقية بالمناطق المتأثرة بقطع المياه لتوفير احتياجات المواطنين.

كسر في محطة الصرف الصحي

كان محافظ أسيوط تلقى إخطارًا من غرفة إدارة الأزمات، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، بحدوث كسر مفاجىء بخط طرد محطة صرف صحي أبنوب والفتح قطر 900 مم زهر رمادي، بمدخل قرية عرب مطير، وتم إخطار الجهات المعنية لسرعة التعامل مع الموقف وإصلاح الكسر.

توفير سيارات مياه نقية

ووجه محافظ أسيوط، رئيس الجهاز التنفيذى لفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي المهندس ناجح عبد الرحمن، والمهندس علي الشرقاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح للوقوف على أعمال الاصلاح وعودة المياه للمنطقة في أسرع وقت بالتنسيق مع شركة المقاولون العرب، والاستعانة بفرق متخصصة في أعمال الصيانة.

عملية الإصلاح

وأشار المهندس على الشرقاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، إلى التنسيق مع شركة المقاولون العرب للبدء في أعمال إصلاح خط الطرد والدفع بسيارات المياه النظيفة للأماكن المتأثرة بقرى مركز الفتح وبعض قرى مركز أبنوب، أثناء عمليات الإصلاح، والتي تحدد موعدها غداً الأحد من السادسة صباحاً حتى الثانية ظهراً.