مصرع شاب وإصابة 3 في حادث على طريق «مصر - الإسكندرية» الزراعي بالمنوفية

شهد مركز بركة السبع في محافظة المنوفية، حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، بعد اختلال عجلة القيادة في يد أحد السائقين، على طريق «مصر - الإسكندرية» الزراعي، وعلى الفور جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل حادث طريق «مصر - الإسكندرية» الزراعي

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز بركة السبع، تبين مصرع شخص وإصابة 3 آخرين إثر تصادم بين سيارتين ملاكي الأولى قيادة «ع.ع» 30 عاما، مهندس ومقيم الدقهلية، والأخرى قيادة «ا.خ» 40 عاما، مقيم القاهرة، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة ويحمل رقم 6834 جنح مركز بركة السبع، وإخطار جهات التحقيق.

مصرع شاب وإصابة 3 في حادث تصادم على طريق «مصر - الإسكندرية»

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بمصرع شاب وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم على طريق «مصر - الإسكندرية» الزراعي، إثر اصطدام سيارتين ملاكي، وجرى نقل المصابين والجثة لمستشفى بركة السبع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق.