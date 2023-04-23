أسعار تذاكر سينما الشعب في المنوفية.. 40 جنيها فقط

تستقبل سينما الشعب في محافظة المنوفية، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة المواطنين الراغبين في الاستمتاع بأجواء أفلام العيد، ومنها العرض الأول لـ«ابن الحاج أحمد» المعروض في سينما قصر ثقافة شبين الكوم وقصر ثقافة مدينة السادات.

مواعيد عرض أفلام السينما في شبين الكوم

وأكد أحمد فوزي مدير مديرية الثقافة في المنوفية، أنه تم تحديد 5 أوقاف لعرض فيلم ابن الحاج أحمد في السينما وهي خمسة مواعيد للعرض الأول، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشر منتصف الليل في قصر ثقافة شبين الكوم وقصر ثقافة السادات، مؤكداً أن هناك إقبال من المواطنين علي الاستمتاع بأجواء السينما في المنوفية.

سعر تذكرة سينما الشعب في محافظة المنوفية

وأضاف مديرية مديرية الثقافة بالمنوفية، في تصريحات خاصة ل الوطن، أن السينمات مكيفة بالكامل ومجهزة على أعلى مستوى وهناك استمتاع من المواطنين بأجواء عيد الفطر المبارك فيهم، مضيفا أن أسعار السينما مخفضة وفق توجيهات الدولة بالتخفيض في سينما الشعب وسعر التذكرة فيها 40 جنيها فقط.

وأوضح، أن قصر ثقافة شبين الكوم يقيم العديد من الأنشطة والفعاليات علي مدار الشهر ومن بينها احتفال الموسيقي العربية في رابع أيام عيد الفطر المبارك، مؤكداً أن هناك العديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة بالتعاون ومع كافة الجهات في المدراس ومكاتب الثقافة علي مستوي جميع مراكز المحافظة.