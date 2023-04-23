محافظ المنوفية: توريد 174 طن قمح من المزارعين للصوامع والشون

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، أنه جرى اليوم الأحد، استئناف أعمال توريد محصول القمح وانتظام فتح كل الصوامع والشون والهناجر على مستوى المحافظة لاستقبال توريد المحصول من المزارعين وذلك وسط إقبال شديد من قبل الموردين والمزارعين بجميع المراكز والمدن والقرى، مشيراً إلى أن إجمالي ما جرى توريده منذ بدء موسم الحصاد بلغ 174 طنا بنطاق المحافظة.

استمرار توريد القمح إلى الصوامع في المنوفية

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية ووكيل وزارة التموين بالتواجد بصفة مستمرة وعلى مدار الساعة لتحقيق الانضباط بكل الصوامع، والتحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين، فضلاً عن الوقوف على مدى الالتزام بمتابعة الإجراءات والضوابط المتبعة باستلام المحصول وفقاً للقرارات الوزارية كونه محصول استراتيجي، إضافة إلى تقديم كل أوجه الدعم والتيسيرات وتذليل أي معوقات تواجه عملية التوريد من جانب المزارعين لتحقيق المستهدف، كما شدد على أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم التوريد.

وأكد المحافظ أن هناك متابعات على مدار الساعة من قبل غرفة العمليات المركزية بالديوان العام والربط المباشر مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة سير وانتظام عمليات التوريد، مناشداً جموع المزارعين بضرورة الالتزام بكل إجراءات توريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظاً على الصالح العام، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بعملية توريد الأقماح، وأنها لا تدخر جهداً في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.

صوامع المنوفية جاهزة لموسم توريد القمح

جدير بالذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح لهذا العام بلغت 99 ألفا و690 فدانا و11 قيراطا بنطاق المحافظة، وجرى تجهيز 15 موقعا لتخزين الأقماح المحلية لهذا الموسم شملت صوامع وشون وهناجر بسعة تخزينية تزيد عن 192 ألف طن.