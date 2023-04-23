إحالة متهمة بإلقاء جثة طفلة في صندوق قمامة بالنزهة للمحاكمة الجنائية

أمرت النيابة العامة، إحالة متهمة بإلقاء جثة رضيعة حديثة الولادة في صندوق قمامة بمنطقة النزهة، للمحاكمة الجنائية.

العثور على جثة طفلة

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالاشتراك مع قسم شرطة النزهة، من القبض على المتهمة بإلقاء جثة طفلة في صندوق قمامة بدائرة القسم، وذلك بعد أن تم كشف لغز العثور على الجثة عن طريق فحص كاميرات المراقبة الموجودة بمكان الواقعة.

بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة لطفلة

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغ من عدد من الأهالي يفيد بالعثور على جثة لطفلة حديثة الولادة في منطقة النزهة ملقاة داخل صندوق قمامة، ولا يوجد بها أي إصابات ظاهرية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين صحته، وأمرت النيابة العامة بنقل الجثة إلى المشرحة لحين إجراء تحليل البصمة الوراثية لها ومطابقتها بالمتهمة بعد القبض عليها.

إحالة المتهمة للمحاكمة

وبعد القبض على المتهمة وإجراء البصمة الوراثية لها تطابقت مع جثة الطفلة، واعترفت بارتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجري اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بإحالتها للمحاكمة الجنائية.