جهود مكثفة لانتشال جثة شاب غرق في البحر اليوسفي ببني سويف

لقي شاب مصرعه غرقًا، اليوم السبت، في مياه البحر اليوسفي بمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال الجثة واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.

غرق شاب في البحر اليوسفي بإهناسيا

وتلقت غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة ببني سويف، بلاغًا يفيد بغرق شاب في العقد الثالث من العمر، اثناء استحمامه في مياه البحر اليوسفي أمام قرية «منهرة» التابعة لمركز إهناسيا، ووجه مدير الأمن بإنتقال قوات الإنقاذ النهري لموقع البلاغ.

وفاة شاب غرقا أثناء استحمامه بالبحر اليوسفي في بني سويف

وبالإنتقال والفحص، تبين غرق شاب يدعى محمد سيد مصطفى، 22 عامًا، مقيم قرية منهرة بمركز إهناسيا غرب بني سويف اثناء إستحمامه في مياه البحر اليوسفي أمام القرية قوات الإنقاذ النهري جهودها لإنتشال الجثة.

جهود مكثفة لانتشال جثة الشاب

وأنتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، لموقع البلاغ، إنتظارًا لإنتشال جثة الشاب المتوفي، ونقلها لمشرحة المستشفى، وإتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.

فيما تكثف قوات الإنقاذ النهري من جهودها لانتشال جثة الشاب الغريق.