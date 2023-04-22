العثور على جثة شاب داخل منزله في قرية دلجا بالمنيا

عثر أهالي قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس جنوب غربي محافظة المنيا، على جثة شاب ملقاة داخل منزله، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لكشف الظروف والملابسات، بعدما رجحت التحريات وجود شبهة جنائية.

العثور على جثة شاب بقرية دلجا

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بالعثور على جثة شخص داخل منزله في قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى «سيد. ا»، 22 عاما، مقيم بقرية دلجا بديرمواس، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

التحريات ترجح وجود شبهة جنائية

ورجحت التحريات الأولية لفريق البحث الجنائي وجود شبهة جنائية طبية حول الوفاة، وجار استكمال التحريات لكشف الظروف والملابسات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.