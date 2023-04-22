النيابة تأمر بتشريح جثة موظف لوفاته في ظروف غامضة بالقاهرة

قررت النيابة العامة نقل جثة موظف بمنطقة الزيتون، بمحافظة القاهرة، إلى مشرحة زينهم، وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة، وملابساتها لمعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه.

استدعاء أفراد أسرة المتوفى لسماع أقوالهم

وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها، ومعرفة ما إذا كانت تتهم أحدًا بالتسبب في الواقعة من عدمه.

بلاغ بوفاة موظف

وتلقى مأمور قسم شرطة الزيتون إخطارًا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول موظف مصاب بحالة إعياء ووفاته في قسم الاستقبال بالمستشفى وبالانتقال تبين العثور علي جثة موظف يدعي احمد فهمي 59 سنة، وبالفحص تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية وبانتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لمعرفة سبب الوفاة ارجع بأن السبب غير معلوم، ولم يستطع تحديد السبب، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.