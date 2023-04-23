صوامع وشون المنيا تستقبل 1462 طن قمح من المزارعين منذ بداية التوريد

أعلنت مديرية التموين بالمنيا، توريد 1462 طن من محصول القمح بالشون الحكومية والصوامع حتى صباح اليوم الأحد، إذ بدأت أعمال التوريد في 15 أبريل الجاري، وتم تجهيز 42 موقع تخزيني للعمل بشكل منتظم لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال الوريد.

تسهيل أعمال توريد محصول القمح

أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين في محافظة المنيا، أنه تم توريد 1462 طنا و235 كيلو من محصول القمح، منها 1189 طنا و664 كيلو بصوامع الشركة القابضة، و272 طنا و571 كيلو بقطاع المطاحن، موجها بتسهيل أعمال توريد المحصول والتنسيق والتعاون بين المديرية وكافة الأجهزة التنفيذية لتحقيق المستهدف من أعمال التوريد.

تشكيل لجان متخصصة من التموين

وأضاف وكيل وزارة التموين، ان إجمالي المساحة المنزعة تبلغ 243 ألف فدان، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكداً على متابعة كل التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.