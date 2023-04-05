مصادر عن منحة وزارة التموين: صرف الدعم الاستثنائي فقط ولا زيادات أخرى

أكدت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عدم صحة ما يتردد بشأن منحة وزارة التموين، أو إقرار أية زيادات جديدة على الدعم المخصص لأصحاب البطاقات في شهر رمضان 2023، بالتزامن مع صرف حصص السلع المستحقة لأصحاب البطاقات عن شهر أبريل الجاري، التي بدء صرفها يوم 10 رمضان.

منحة وزارة التموين

أوضحت المصادر لـ«الوطن»، أنه لا يوجد أي قرار حكومي أو وزراي بشأن منحة وزارة التموين الجديدة، التي يتردد أنها بقيمة 2500 جنيه، مشددة على أنّ زيادة التموين الجاري صرفها حاليا، هي الدفعة الثامنة للدعم الاستثنائي الذي تصرفه الأسرة المستحقة بقرار حكومي منذ شهر سبتمبر الماضي، الذي يستمر صرفه حتى شهر يونيو الجاري، وأنه لا وجود لأي منح أو زيادات أخرى.

صرف زيادة التموين الاستثنائية

أقرت الحكومة، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا، صرف دعما استثنائيا لأصحاب بطاقات التموين، والأسر الأولى بالرعاية لمدة 10 أشهور، وتفاصيله كالتالي:

الدفعة الأولى: تم صرفها مع السلع التموينية لشهر سبتمبر 2022.

الدفعة الثانية: تم صرفها مع السلع التموينية لشهر أكتوبر 2022.

الدفعة الثالثة: تم صرفها مع السلع التموينية لشهر نوفمبر 2022.

الدفعة الرابعة: تم صرفها مع السلع التموينية لشهر ديسمبر2022.

الدفعة الخامسة: تم صرفها مع السلع التموينية لشهر يناير 2023.

الدفعة السادسة: تم صرفها مع السلع التموينية لشهر فبراير 2023.

الدفعة السابعة: تم صرفها مع السلع التموينية لشهر مارس 2023.

الدفعة الثامنة: جاري صرفها مع السلع التموينية لشهر أبريل 2023.

الدفعة التاسعة: يحين موعد صرفها مع السلع التموينية لشهر مايو 2023.

الدفعة العاشرة: يحين موعد صرفها مع السلع التموينية لشهر يونيو 2023.