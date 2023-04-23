أول تراجع لسعر الذهب عيار 21 بعد عيد الفطر.. كم ثمنه الآن؟

تراجعت أسعار الذهب، منتصف تداولات اليوم، بقيمة 10 جنيهات مقارنة بأسعار الصباح، وفق ما أعلنته شركة «جولد بيليون»، العاملة في مجال تداول أسعار الذهب، حيث سجل عيار 21 نحو 2420 جنيهًا للجرام بدلا من 2030 جنيها، وفق الأسعار المعلنة من البورصات اليوم.

أسعار الذهب الآن

وقدّرت أسعار الذهب، في محال الصاغة المصرية الآن بـ2766 جنيها للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وبيع الذهب عيار 21 بسعر 2420 جنيهًا، والذهب عيار 18 بسعر 2074 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 19 ألفًا و360 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب العالمية تذبذبًا خلال تداولات الأسبوع الماضي، انتهى بتسجيل أسوأ انخفاض أسبوعي في 8 أسابيع، إذ أغلقت التداولات تحت مستوى 2000 دولار للأونصة لأول مرة في 3 أسابيع.