استقرار أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم.. عيار 21 بـ 2430 جنيها

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، في منتصف التعاملات اليوم الأحد، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، 2430 جنيها للجرام في محال الصاغة، بسبب توقّف تداولات الأسعار في الوقت الحالي، وانخفاض حركة البيع والشراء نظرا لفترة الأعياد والإقبال بشكل أكبر على التنزه والاحتفال.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً الذي يستخدم في تصنيع السبائك الذهبية للاستثمار، نحو 2777 جنيها للجرام في منتصف التعاملات، كما سجل جرام الذهب عيار 18، سعر 2083 جنيهًا للبيع دون احتساب أسعار المصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب الذي يقدر وزنه بنحو «8 جرامات عيار 21»، اليوم الأحد، 19 ألفا و440 جنيه.

وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب العالمية تذبذبًا خلال تداولات الأسبوع الماضي، انتهى بتسجيل أسوأ انخفاض أسبوعي في 8 أسابيع، إذ أغلقت التداولات تحت مستوى 2000 دولار للأونصة لأول مرة في 3 أسابيع، وذلك في ظل توقف الدولار عن الهبوط، وتغير في توقعات الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.