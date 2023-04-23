كم خسر جرام الذهب خلال إجازة عيد الفطر؟

حرص الكثير من المواطنين على متابعة أسعار الذهب في السوق المحلية خلال الفترة الأخيرة خاصة مع حلول عيد الفطر المبارك وفترة أعياد الأقباط وهي الفترات التي تكثر فيها حفلات الزفاف والخطوبة.

ووفقا لمحال الصاغة، استمر استقرار أسعار الذهب خلال أيام العيد دون تغيير يذكر، إلا أنها انخفضت بشكل واضح وكبير مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي الموافق يوم وقفة عيد الفطر المبارك.

وقدرت خسائر أسعار الذهب خلال عيد الفطر بنحو 30 جنيها لعيار 21، حيث كان يباع يوم الخميس بـ 2460 جنيها للجرام إلا أنه في الوقت الحالي سجل 2430 جنيها للجرام الواحد.

عيار 24 يسجل 2777

وشهدت أسعار الذهب عيار 24 انخفاضا أيضا خلال أول أيام العيد لتستقر عقب ذلك، حيث سجل سعره 2777 جنيها للجرام الواحد في الوقت الحالي، أما عيار 21 بلغ سعره 2460 جنيها، وسجل عيار 18 مبلغ 2083 جنيهًا للجرام، وسجل عيار 14 مبلغ 1620 جنيها للجرام دون مصنعية وفق الأسعار المعلنة من الصاغة.

وعلى الصعيد العالمي انخفضت أسعار الذهب بقوة بمرور تداولات أمس الجمعة في ظل بعض التطورات المهمة والتي أضعفت الطلب على المعدن الأصفر وعلى رأسها زيادة توقعات الأسواق باستمرار الفيدرالي الأمريكي في رفع الفائدة خلال اجتماع البنك المقبل خلال مايو المقبل.

انخفاض العقود الفورية لمعدن الذهب

وخلال تعاملات اليوم، انخفضت العقود الفورية لمعدن الذهب بنسبة 1.48% تقريبا وسجلت حوالي 1975 دولار للأوقية، وفي الوقت ذاته، انخفضت العقود الآجلة لمعدن الذهب بنحو 1.64% وسجلت حوالي 1985 دولار للأوقية.