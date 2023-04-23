مدير منصة لتداول الذهب: تضارب الأسعار بين محال الصاغة بعد «إغلاق الفطر»

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى منصات تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسواق الذهب أغلقت ليلة عيد الفطر المبارك عند مستوى 2375 جنيها، وبعض المحال قررت التعامل بسعر الإغلاق، وبعضها قرر الغلق تزامنًا مع عطلة العيد على أن يبدأ العمل غدا، الإثنين، وآخرون قرروا التعامل بسعر يتراوح بين 2420 و2450 جنيهًا، بغرض التأمين من التقلبات المحتملة، وكان السعر الأكثر تداولًا عند 2430 جنيهًا لسعر جرام الذهب عيار 21.

تراجع أسعار الذهب في البورصة العالمية

وأوضح، في تقرير فني اليوم، أن الأوقية بالبورصة العالمية تراجعت بنسبة 1% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضي، إثر تصريحات أعضاء مجلس الفيدرالي الأمريكي بضرورة رفع أسعار الفائدة، بجانب صدور بيانات أمريكية أظهرت ايجابية مؤشرات مديري المشتريات.

وتراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 20 دولارًا، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 2004 دولارات، واختتمت التعاملات مساء الجمعة الماضي عند مستوى 1984 دولارًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

وأضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل اليوم 2777 جنيها، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2082 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1517 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 19440 جنيها.