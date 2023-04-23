وزيرة الهجرة: إجلاء رعايانا من السودان سيتم وفقا للخطة المعلنة

أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنها تتابع على مدار الساعة أوضاع الجالية المصرية بالسودان، وأنه سيجري إجلاء مواطنينا وفقا للخطة المعلنة التي تراعي سلامة أبناءنا في السودان، وتطرح التحرك بأقصى درجات الحيطة والحذر.

السلطات المصرية تقوم بالتنسيق مع نظيرتها السودانية

وأوضحت وزيرة الهجرة، في بيان اليوم الأحد، نشرته الصفحة الرسمية لها على «فيس بوك»، أن السلطات المصرية تنسق في هذا مع السلطات السودانية من أجل تنفيذ خطة الإجلاء وضمان أمن وسلامة مواطنينا.

ودعت السفيرة سها جندي، أبناء مصر المتواجدين خارج العاصمة الخرطوم، بالتوجه إلى نقطتي التجمع التي تناولها بيان وزارة الخارجية المصرية الصادر صباح اليوم، والذي أعيد نشره علي صفحة وزارة الهجرة، وهما:

1- مقر القنصلية العامة المصرية بمدينة بورسودان بولاية البحر الأحمر، ورقم خط الاتصال (00249906398621)

2- مكتب وادي حلفا القنصلي بمدينة وادي حلفا بولاية الشمالية، ورقم خط الاتصال (00249118162679 - 00249116004033) وذلك تمهيدًا لإعادتهم إلى أرض الوطن.

«الهجرة» تناشد المصريين في الخرطوم بالابتعاد عن مناطق الاشتباكات

وناشدت وزارة الهجرة أبناء مصر المتواجدين بمدينة الخرطوم الابتعاد عن مناطق التوتر والاشتباكات والانفلات الأمني، والتزام مناطق سكنهم، ومتابعة صفحات وزارة الهجرة التي تقوم بنشر كل المستجدات والتعليمات بصورة دائمة إلى أن يتم إجلاؤهم في أقرب وقت ممكن.