وزيرة الهجرة تجتمع عبر الفيديو مع طلاب مصريين بالسودان: التزموا منازلكم

عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء افتراضيًا عبر «الفيديوكونفرانس» مع 100 من الطلبة المصريين بالسودان وعدد من أولياء الأمور، للاستماع إليهم والاطمئنان على أوضاعهم، في ظل حالة الاضطراب التي يعشيها البلد الشقيق، وذلك في إطار متابعة وزارة الهجرة المستمرة على مدار الساعة لوضع الجالية المصرية والموقف هناك، بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات.

وزيرة الهجرة: حتى الآن لم يصلنا أي تأكيدات بوفاة أو إصابة أي طالب مصري

وأكّدت السفيرة سها جندي أنَّ هناك تنسيقًا مستمرًا مع الخارجية المصرية والسفارة المصرية والقنصلية بالسودان، بجانب التواصل مع ممثلي مركز وزارة الهجرة لحوار شباب المصريين بالخارج «ميدسي»، وكذلك رموز الجالية بصورة مباشرة، لضمان سلامة أبناء الجالية المصرية بالسودان، وبشكل خاص الطلاب المصريين الدارسين، مع اقتراب موعد الامتحانات، مشيرة إلى أننا سندرس كل السيناريوهات والبدائل، حرصا على مستقبلهم، لافتة إلى أنَّه حتى الآن لم يصلنا أي تأكيدات لوفاة أو إصابة أي طالب مصري خلال الأحداث التي تشهدها السودان، متمنية السلامة للجميع، ومطالبة الشباب بالالتزام منازلهم لحين استقرار الأوضاع.

وتابعت وزيرة الهجرة: إننا نسعى لمعرفة أماكن تواجد الطلبة وتقييم مدى الخطورة التي يتعرضون لها حاليا وفقا للمستجدات، لإعداد تقرير بالموقف والنظر في البحث والتقييم الشامل لدراسة إمكانية وضع خطة إخلاء عاجلة وفقا للموقف والمستجدات بصورة موضوعية وسريعة.

ودعت وزيرة الهجرة كل الطلاب المصريين في السودان إلى ملء استمارة التسجيل الإلكترونية والتي تمّ إرسالها من خلال مجموعات التواصل التي تمّ إنشاءها خصيصًا للتواصل المستمر مع طلابنا في السودان لمتابعة أوضاعهم وأي مستجدات تطرأ على الوضع لسرعة التدخل، ويتم ذلك من خلال ممثل مركز وزارة الهجرة لشباب المصريين بالخارج بالسودان.

وخلال اللقاء، قال أحمد يسري، ممثل مركز وزارة الهجرة لشباب المصريين بالخارج بالسودان، إن عدد الطلاب المصريين في السودان أقل من العدد الفعلي، إذ أن عددًا كبيرا من الطلاب متواجدين بمصر، نظرًا لأن شهر رمضان في السودان يعد إجازة رسمية في كثير من الجامعات وأغلب الطلاب المصريين غادروا لقضاء الإجازة بمصر، والباقيين في السودان انتظارًا لاختبارات عقب العيد، موضحًا أنَّ عدد من قام بالتسجيل في الاستمارة الالكترونية حتى الآن وصل لنحو أكثر من 400 طالب وأنه تواصل مع العديد من الطلاب لملء الاستمارة لتيسير التواصل معهم.

تخصيص رقمين للطوارئ في السفارة المصرية بالسوادان

ومن جانبهم، قال الطلاب وأولياء الأمور المشاركون في اللقاء إنَّ هناك انقطاع الكهرباء والمياه لفترات طويلة مع صعوبة الخروج من المنازل لشراء احتياجاتهم من طعام ودواء، متسائلين عن موقف استكمال دراستهم في حالة عودتهم إلى مصر.

وفي هذا الصدد، طالبت السفيرة سها جندي الطلاب بتسجيل أي ملاحظات لديهم سواء لدى مجموعات التواصل مع وزارة الهجرة حتى يتسنى للوزارة أن تتواصل مع السفارة أو أعضاء الجالية لتقديم كل أشكال الدعم للمحتاجين لهذه المواد، كما أبدى عدد من أولياء الأمور استعدادهم لمساعدة الطلاب المتواجدين في مناطق خطرة، عبر التواصل مع معارفهم من السودان خاصة من نفد الطعام لديهم، وأكدت أن هذا هو حال المصريين سند دومًا لبعضهم.

وأعلنت السفيرة سها جندي أنَّه قد تمّ تخصيص رقمين للطوارئ في السفارة المصرية بالسوادان يتمّ التواصل من خلالهما وهما: 00249129506391 00249912746818

وبخصوص استكمال دراسة الطلاب في حالة عودتهم إلى مصر، أكّدت وزيرة الهجرة أنّه سيتمّ دراسة الأمر واتخاذ كل الإجراءات، آخذًا في الاعتبار الآليات التي تم اتباعها بهذا الشأن عند التعامل مع الطلاب المصريين في أوكرانيا وروسيا عقب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأهابت وزيرة الهجرة بالجالية والطلاب الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الخارجية المصرية والتي أعلنتها سفارتنا في الخرطوم، ومتابعة صفحات وزارة الهجرة التي ستقوم بنشر كل المستجدات بصورة دائمة، خاصة في ظل غلق المطارات والحدود، متمنية السلامة للجالية المصرية وللأشقاء في السودان.

واختتمت السفيرة سها جندي اللقاء مطمئنة الطلاب وأولياء الأمور بأن مصر لن تترك أبنائها وتقف في ظهرهم لمواجهة أية تحديات التي مما لاشك فيه أنها ستنتهي، مشيرة إلى أنَّ هذه المعلومات ستساعد الدولة المصرية في وضع خطط للتعامل مع أي وضع.