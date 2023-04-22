«الهلال الأحمر» تطلق حملة «دعم سلامة أولادنا بالسودان»

نشرت الصفحة الرسمية لجمعية الهلال الأحمر المصري، عبر الصفحة الرسمية لها، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حملة «دعم سلامة أولادنا بالسودان»، وذلك دعما للمصريين المتواجدين في السودان أثناء الظروف الراهنة، وجاء ذلك تحت شعار جمعية الهلال الأحمر المصري «مائة عام في خدمة الإنسانية».

حملة دعم سلامة أولادنا بالسودان

وتضمن منشور جمعية الهلال الأحمر المصري، بموقع «فيس بوك»، عددا من النصائح التي وجهتها الجمعية للمصريين المتواجدين بدولة السودان، والتي تتمثل في:

- كن على إطلاع دائم بمستجدات الأحداث، عن طريق وسائل الإعلام المحلية والدولية.

- تواصل مع السفارة واطلب منها تحديثات بخصوص الوضع الحالي في منطقتك، واستمع إلى نصائحهم لك، سواء بالبقاء حيث تقيم، أو بالتحرك إلى نقاط أكثر أمانا.

التواصل الدائم بأشخاص آخرين لإعلامهم بوضعك الراهن

- كن على تواصل دائم مع أشخاص آخرين لإعلامهم بوضعك الراهن، والأماكن التي تنوي الانتقال إليها، والوقت المتوقع لوصولك، وخط سيرك وبيانات التواصل مع مرافقيك.

كما حرصت جمعية الهلال الأحمر المصري، على توفير أرقام للتواصل من خلالها مع الجمعية، سواء عن طريق الاتصال الهاتفي، أو التواصل من خلال تطبيق «واتس آب»، وهي: (15322، +201152072077).

جدير بالذكر، أن وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، قامت بمشاركة منشور جمعية الهلال الأحمر المصري، الذي يتضمن تفاصيل حملة دعم أولادنا بالسودان، عبر الصفحة الرسمية للوزارة، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، نظرا لأهمية الحملة، وكي تصل إلى أكبر عدد كبير من المصريين بالسودان.