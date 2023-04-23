شخصيات وأماكن مصرية ظهرت في الفضاء منهم أم كلثوم وفاروق الباز

لأول مرة فى التاريخ يتم تشغيل أغنية كوكب الشرق أم كلثوم «يا ليلة العيد آنستينا» من الفضاء، بعدما حرص رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، على تشغيلها من الفضاء، بمناسبة حلول عيد الفطر، بينما يواصل مهمته الفضائية التي تمتد لنحو 6 شهور.

وقبل تشغيل أغنية أم كلثوم في الفضاء للمرة الأولى، ظهرت أسماء شخصيات وأماكن مصرية في الفضاء، منها العالم في وكالة ناسا الأمريكية، الدكتور فاروق الباز، كما تم نشر مجموعة من الصور لمناطق مصرية تم التقاطها من الفضاء.

تشغيل أغنية أم كلثوم في الفضاء

وحرص رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، على تشغيل أغنية «يا ليلة العيد آنستينا» من الفضاء، على الإنسان الآلي «سهيل»، الذي ارتدى الزي الخليجي، وظهر من الفضاء لتقديم تهنئة بعيد الفطر 2023 بشكل مميز من محطة الفضاء الدولية.

إطلاق اسم فاروق الباز على كويكب

وأطلق الاتحاد العالمي للفلك، التابع للأمم المتحدة، في عام 2019، اسم عالم الفضاء المصري العامل في وكالة ناسا، الدكتور فاروق الباز، على كويكب تم اكتشافه في ذلك الوقت.

وأوضح الباز أن «الاتحاد العالمي للفلك» أطلق اسمه على الكويكب المذكور، نظراً لمسيرته العلمية الحافلة مع وكالة الفضاء الأمريكية، بداية من مشروع «أبولو» لاكتشاف سطح القمر في منتصف ستينيات القرن الماضي حتى اليوم، مروراً بتصوير الأرض من المدار على رحلة «أبولو سيوز» الأمريكية الروسية المشتركة.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يتم إطلاق اسم عالم مصري على كويكب في السماء، وجاء هذا الحدث الأخير نظراً لتاريخ العالم الكبير فاروق الباز الحافل بالإنجازات العلمية والفلكية.

نشر فيديو للقاهرة من الفضاء

وفي شهر مارس الماضي، نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي مقطع فيديو للقاهرة من الفضاء، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وذلك أثناء مروره ليلاً، على متن محطة الفضاء الدولية، من أعلى القاهرة.

وقدم رائد الفضاء الإماراتى، عبر حسابه الرسمي، التحية إلى مصر وشعبها، بالإضافة إلى نشره مقطع فيديو للقاهرة من الفضاء.

وكتب رائد الفضاء الإماراتي معلقاً على مقطع فيديو للقاهرة من الفضاء نشره على صفحته: «نهضة مصر نهضة للعرب كلهم، وأوصيت أبنائي بأن يكونوا دائماً إلى جانب مصر، هكذا قال الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في حب مصر».

ويخوض رائد الفضاء الإماراتي أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء مدتها 6 أشهر بشكل متواصل في الفضاء في تجربة هي الأولى من نوعها.