أردنية متخصصة في علوم الفضاء تؤكد أن الجمعة أول أيام عيد الفطر شرعياً وفلكياً

أفادت أستاذة الفيزياء الذرية في تطبيقات علوم الفضاء في الجامعة الأردنية، الدكتورة آلاء العزام، بأن شهر شوال بدأ فعليًا منذ صباح اليوم الخميس، الموافق 20 أبريل 2023، بحسب ما نقتله وكالة «عمون» الأردنية.

عيد الفطر في الأردن

وأكدت الدكتورة العزام أنه تم رصد هلال العيد بالعين المجردة اليوم الخميس في تمام الساعة 10 صباحًا بتوقيت الأردن في مناطق جنوب شرق آسيا وأستراليا والمحيط الهادئ والمحيط الهندي والقارة القطبية الجنوبية، وشهد هذا الحدث المهيب ما يقرب من 700 مليون شخص في تلك الدول، وبناء عليه، يكون بدأ شهر هجري جديد قد تم تحديده بالتأكيد لأي دولة تغرب فيها الشمس بعد هذا التوقيت، وليس بالحسابات.

القمر مر من أمام الشمس مباشرة اليوم

وأوضحت الدكتورة العزام، الباحثة في تطبيقات علوم الفضاء، أن في بداية كل شهر هجري يمر القمر بجانب الشمس، وبسبب ضوء الشمس الساطع لا يمكننا رؤية ولادة الهلال، ولكن اليوم تحديدًا مر القمر من أمام الشمس مباشرة، مما أدى إلى حدوث ظاهرة الكسوف للشمس، وهذا ما منحنا فرصة لرؤية ولادة الهلال.

وبناءً على ذلك، أكدت الدكتورة العزام بدون مجال للشك، أن غداً الجمعة هو اليوم الأول من أيام عيد الفطر المبارك، فلكيًا وشرعيًا.