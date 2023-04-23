5 طرق للوقاية من سرطان الكبد.. «الصحة» توضحها

في إطار المنشورات التوعوية، توجِّه وزارة الصحة والسكان المصرية مجموعة من النصائح للمواطنين للحفاظ على الصحة العامة، وقدمت الوزارة للمواطنين طرق الوقاية من سرطان الكبد، في إطار حملة 100 مليون صحة، ومبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد.

5 طرق من أجل الوقاية من سرطان الكبد

البعد عن مسببات التليف الكبدي مثل شرب الكحوليات.

الاهتمام بالتغذية السليمة.

ممارسة الرياضة لمنع حدوث التهاب الكبد الدهني.

اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتقال الفيروسات المنتقلة عن طريق الدم مثل فيروس سي وC & B.

أخذ تطعيم فيروس B.

نصائح «الصحة» للحفاظ على الجهاز الهضمي

وكانت وزارة الصحة قدمت مجموعة من النصائح للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي خلال أيام عيد الفطر المبارك 2023، وعن كيفية الحماية من الإصابة بعسر الهضم في العيد، وتزامنا مع التحذيرات من الإسراف في تناول الحلويات وكحك العيد، مؤدة على ضرورة مراعاة حساب السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم لكل فئة عمرية.

- الأطفال الصغار سعراتهم الحرارية ما بين 1000 إلى 1800 سعر حرارية.

- الأطفال الأكبر سنا والمراهقين، ما بين 1200 إلى 3200 سعر حرارية.

- البالغون ما بين 1600 إلى 3000 سعر حراري يوميا.