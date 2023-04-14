أغذية مرضي الكبد في رمضان.. تناولها مصدر جيد للبروتينات

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نصائح للحفاظ على مرضي الكبد خلال شهر رمضان بينها أن يمتنع المريض عن تناول الأطعمة الدهنية واستبدل الحلويات الرمضانية بالفواكه الطازجة، ووجهت المرضى إلى الكشف المبكر ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد.

أطعمة يجب أن يتناولها مريض الكبد

وطالبت وزارة الصحة والسكان عبر المنشور مرضي الكبد بتناول عدد من الاطعمة في رمضان لأنها مصدر جيد للبروتينات وهي «الفول - العدس - الفاصوليا- اللوبيا- الألبان- الاسماك- بياض البيض».

حالتان لن يشكل الصيام حرجا على مريض الكبد

من جانبها قالت الدكتورة منى عبد السلام رئيس قسم الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى كهرباء ألماظة، إنه في أغلب حالات أمراض الكبد غير المُتقدمة وغير المُزمنة وغير المصحوبة بأمراض أخرى لن ُيشكل الصيام حرجا على المريض بل بالعكس قد ُيساعد في تعزيز الصحة وخاصةً في حالة «مرضى الكبد الدهني»، إذا كان الصيام متبوعا بنظام غذائي سليم ويساعد على نزول الوزن وخسارته، والتقليل من مستويات الدهون في الجسم أو المرضى الذين قاموا بإجراء عملية زراعة للكبد ناجحة، طالما أن وضعهم الصحي مستقر.

حالات يُمنع فيها الصيام

وأشارت عبد السلام لـ«الوطن»، إلى أن الحالات التي ُيمنع فيها الصيام هي حالات أمراض الكبد المزمنة، مثل «تليف الكبد أو فشل الكبد الحاد»، أو المرضى الذين يحتاجون إلى تناول عدة أدوية خلال أوقات متقاربة أو مرضى الاستسقاء الذين يتناولون أدوية مدرة للبول ومرضى الكبد الذين لديهم أمراض مثل «السكري، أو ارتفاع ضغط الدم» و ُيعانون أعراض متكررة، مثل «الغيبوبة الكبدية» لافتة إلى أنه يجب استشارة المُعالج قبل الصيام، فهو على دراية كافية بحالة المريض وقدرته على الصيام أم لا.