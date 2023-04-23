إحالة متهمة بسرقة أموال ومشغولات ذهبية من شقة في النزهة للمحاكمة

أمرت النيابة العامة، بإحالة المتهمة بسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من إحدى الشقق السكنية بمنطقة النزهة، إلى المحاكمة الجنائية، بعد انتهاء التحقيقات معها.

بلاغ بسرقة شقة سكنية في النزهة

وحسب البيان الصادر عن وزارة الداخلية، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بالقبض على المتهمة، بعد تلقي قسم شرطة النزهة، بلاغا من قبل أحد الأشخاص يفيد باكتشافه سرقة مبلغ مالي، وكمية من المشغولات الذهبية، من داخل سكنه، بدائرة القسم، وتبين أن المتهمة كانت تعمل بمنزل المجني عليه.

القبض على المتهمة

وبعمل التحريات وجمع المعلومات، تبين أن المتهمة تقيم في شرطة عين شمس، وأنها وراء ارتكاب الواقعة، وبتقنين الإجراءات جرى استهدافها وأمكن القبض عليها.

وبمواجهتها بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفت بارتكابها الواقعة وأقرت بأنه نظرًا لعملها طرف المجني عليه وعلمها باحتفاظه بمبالغ مالية بالشقة محل سكنه، وفي سبيل ذلك غافلته لتتمكن من سرقة المبلغ المالي والمشغولات الذهبية، وجرى بإرشادها ضبط المسروقات.

وبعد القبض عليها واعترافها بارتكاب الواقعة، واستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات، واتهمها بالسرقة.

وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بإحالتها إلى المحاكمة الجنائية.