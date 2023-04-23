القبض على 3 أشخاص بتهمة سرقة شركة في النزهة

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، من صاحب شركة استيراد وتصدير، كائنة بدائرة القسم، باكتشافه كسر خزينة الشركة وسرقة مبلغ مالي «عملات محلية وأجنبية»، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني، أمكن التوصل إلى أنّ وراء ارتكاب الواقعة موظفة بالشركة وشقيقها، مقيمان بدائرة قسم شرطة البساتين، وآخر له معلومات جنائية.

ضبط 3 أشخاص بتهمة السرقة

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقرت الأولى أنه نظرًا لسابقة تسليمها الشاكي مبلغ مالي بدعوى توظيفه في تجارة العملة خارج إطار السوق المصرفية، إلا أنه لم يلتزم بذلك، ولم يرد أصل المبلغ المالي، فاختمرت في ذهنها فكرة سرقة المبالغ المالية من داخل الشركة مستغلة طبيعة عملها، وفي سبيل ذلك، استعانت بباقي المتهمين لتنفيذ مخططها.

ولجأت إلى تسهيل دخولهما للشركة عقب خروج الموظفين، وإرشادهما عن مكان الخزينة الخاصة بها، وتمكنا من كسر الخزينة واستوليا على المبلغ المالي المشار إليه ولاذا بالفرار، كما تم بإرشادهم، ضبط المبالغ المالية المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليه اتهمهم بالسرقة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.