إحالة سيدتين للمحاكمة لاتهامهما بوقائع سرقة بأسلوب النشل في القاهرة

قررت النيابة العامة، إحالة سيدتين، بتهمة ارتكابهما لوقائع سرقة بأسلوب النشل في القاهرة، بعد ضبطهما وبحوزتهما حافظة نقود خاصة بالمبلغة ومبلغ مالي وتابلت و3 هواتف محمولة، إلى المحاكمة الجنائية.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت وزارة الداخلية من كشف ملابسات بلاغ ورد لقسم الجمالية، يفيد بفقد جوازي سفر ومبلغ مالي لإحدى السيدات وبالتحريات تمكنت تمكن التوصل لإحدى السيدات بسرقة المُبلغة، بتكثيف التحريات تم تحديد السيدتان وتبين أن لهما معلومات جنائية، ومقيمتان بالقليوبية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب النشل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة المتوقعة للمتهمتين

وقال محمد عبد الحميد الصادق المحامي والخبير القانوني، إن عقوبة السرقة وفقًا لنص المادة 318، تنص على «السجن مدة لا تتجاوز سنتين للسرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317».

وأضاف الصادق، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المادة 319 عقوبات نصت على جواز «إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317 و318 بغرامة لا تتجاوز 2 جنيه مصري إذا كان المسروق غلالًا أو محاصيل أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على 25 قرشا، وحال يكون الفعل في الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف».