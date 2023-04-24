ازرع «صبار» فوق سطح المنزل تكسب 20 ألف جنيه سنويا.. كيف؟

نبات الصبار من المحاصيل المربحة، التي يمكن زراعتها في شرفات المنازل وعلى أسطح المنازل بكل سهولة، وتحقيق عائد مربح منه، إذ يزداد الطلب عليه لدخوله في صناعة المواد الطبية ومستحضرات التجميل.

ويمكن زراعة نبات الصبار بأنواعه المتعددة فوق أسطح المنازل بطريقة سهلة، إذ يقول المهندس الزراعي محمد إبراهيم سالم، مدير عام إدارة البساتين سابقا بمديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، إن الصبار له أنواع عديدة أبرزها التين الشوكي، ويتميز بكونه مادة مهمة في صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل.

2000 صنف للصبار

ومن أبرز أنواع التين الشوكي «الألوفيرا، باربا داننسيس ميلر، تبريكولا، روبروفيولاسيا الصبار العربي، الصبار القزم، صبار الثعبان، سترباتا، سيلياريس، الصبار الكاميروني، ميكروستجما، فيروكس، صبار المروحة، صبار الرمال، أكوليتا، ماكولاتا، بوليفيلا، بريفو فوليا، مارلوتي، صبار الشعلة»، وغيرها من الأنواع المهمة التي تدخل في صناعة الأدوية.

خطوات وطريقة زراعة الصبار في المنزل

ويشير المهندس الزراعي إلى خطوات وطريقة زراعة الصبار في المنزل بأبسط الطرق، وهي اختيار وعاء بعمق 28 سنتيمترا للسماح للصبار بالنمو اذ يضرب جذوره في القاع، وتحضير التربة المناسبة لزراعة الصبار، المكونة من الحصى والرمال وغذاء النبات المنزلي المحتوى على فوسفور ونيتروجين، ثم اختيار النوع المفضل من بين أصناف الصبار المتعددة وذلك من خلال شرائه من المشاتل الزراعية المتخصصة، والتي يصل لحوالي 2000 نوع وتتراوح أسعار الشتلات من 5 جنيهات وحتى 300 جنيه.

ويشير المهندس الزراعي إلى أن زراعة الصبار تكون في شهور« سبتمبر، أكتوبر وفبراير ومارس»، ويحتاج إلى تعرضه لأشعة الشمس بمتراوح 4 إلى 6 ساعات، ويتم ري الصبار حسب الحاجة للمياه كل شهر، فيما يتم مد الصبار مرة أو مرتين سنويا بغذاء النباتات المنزلية التي تحتوي على النيتروجين والفسفور وتخفيف محلول السماد حتى يصل لنصف الكمية المقترحة ووضعه في التربة في الربيع والصيف.

أرباح زراعة الصبار

ويشير المهندس محمد إبراهيم إلى أن انتاجية الفدان من نبات الصبار في العام الأول يحقق أرباح زراعة الصبار تتراوح ما بين 15 إلى 20 ألف جنيه، وفي السنة التالية يحقق متراوح ربح من 50 إلى 60 ألف جنيه، ويتضاعف الربح سنويا وقد يصل في أول 5 سنوات 120 ألف جنيها، لافتا إلى أن تكلفة الإنفاق عليه يتراوح 10 آلاف في السنة، كما أن المادة اللزجة تبدأ في الزيادة بعد مضي سنوات على الصبار بعد زراعته، ويمتد عمر الصبار إلى 10 سنوات في التربة.

وتتراوح مدة نمو الصبار ما بين 3 إلى 4 سنوات، وتنمو شتلة الصبار من عامين إلى 3 أعوام لتصبح نبتة كبيرة بأوراق ناضجة بمتراوح 20 إلى 25 سم، لافتا إلى أن نبات صبار الألوفيرا مهم جدا ويعرف بأنه صيدلية النساء، الذي يتم ريه مرة أسبوعيا وحسب حاجته للمياه، مع التأكيد على تصريف للمياه في قاع التربة، موضحا أن طريقة تسويق الصبار سهلة، إذ يجرى التعامل مع الشركات الطبية التي تعمل في صناعة الأدوية، هذا بالإضافة إلى بيعه لشركات صناعة مستحضرات التجميل.