في اليوم العالمي للأحياء البرية.. مليون نوع مهدد بالانقراض منها الصبار

ضمن مناسبات تثقيف الجمهور بشأن القضايا ذات الاهتمام ومعالجة المشاكل العالمية، ولاحتفال بالإنجازات الإنسانية وتعزيزها، خصصت الأمم المتحدة اليوم الثالث من شهر مارس للاحتفال باليوم العالمي للأحياء البرية، كونها ينتفع بها المليارات من الناس حول العالم في الغذاء والطاقة والطب والرفاهية.

ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للأحياء البرية هذا العام تحت شعار «شراكات لصون الحياة البرية» في ظل أزمة كثرة الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات، ولزيادة التوعية بالحفاظ عليها للنفع الذي يعود منها على الجميع، بحسب الأمم المتحدة.

تكثيف الجهود لحماية الحياة البرية

وتكثف الأمم المتحدة جهودها لمكافحة الجريمة في حق الحياة البرية، والحد من الأنشطة البشرية التي تهدد تلك الأنواع لما له آثار اقتصادية وبيئية واجتماعية كبيرة، وتمنح درجات متفاوتة من الحماية لأكثر 37 ألف نوع من الحيوانات والنباتات، حيث يركز الهدف 15 من أهداف التنمية المستدامة على الحفاظ على التنوع البيولوجي.

الاحتفال بالذكرى الـ50 لاتفاقية الاتجار الدولي بالحيوانات

وفي العام المقبل، تحتفل الأمم المتحدة بالذكرى الخمسين لاتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، التي أبرمت بين حكومات دولية لضمان أن التجارة الدولية في الحيوانات والنباتات البرية لا تهدد بقاء تلك الأنواع، وبموجبها يجب الاستمرار في العمل لصون الحياة البرية والانتفاع بها انتفاعا مستداما، ومكافحة التجارة غير المشروعة بها واستنزافها.

يوجد 50 ألف نوعًا من الحياة البرية تلبي احتياجات البشر في أرجاء العالم، حيث يعتمد 1 من كل 5 أفراد على الحيوان والنبات في الكسب والغذاء، بينما يعتمد 2 مليار ونصف على الوقود الخشبي في طهي الطعام، وتعد الأعشاب البحرية والصبار والزرافات والبغبغاوات وأشجار البلوط من الأنواع المهددة بالانقراض، بالإضافة إلى مليون نوع آخر مهدد بالانقراض.